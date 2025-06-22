شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات حربية تحلق في سماء صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن طائرات حربية حلقت اليوم أجواء العاصمة صنعاء.
وقالوا إنهم سمعوا أصوات تحليق طيران حربي فوق أحياء متفرقة من محافظة صنعاء، دون أن تُسمع أي انفجارات أو يُسجل وقوع غارات حتى الآن.
ويأتي هذا التحليق المكثف للطيران، بالتزامن مع تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي أمس باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، في حال تعرضت إيران لأي هجوم عسكري أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : طائرات حربية تحلق في سماء صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.