شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات حربية تحلق في سماء صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن طائرات حربية حلقت اليوم أجواء العاصمة صنعاء.

وقالوا إنهم سمعوا أصوات تحليق طيران حربي فوق أحياء متفرقة من محافظة صنعاء، دون أن تُسمع أي انفجارات أو يُسجل وقوع غارات حتى الآن.

ويأتي هذا التحليق المكثف للطيران، بالتزامن مع تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي أمس باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، في حال تعرضت إيران لأي هجوم عسكري أمريكي.