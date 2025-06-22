شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار جنوني للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء شراء: الدولار الأمريكي: 535 الريال السعودي: 139.8 بيع: الدولار الأمريكي: 537 الريال السعودي: 140.2 ............................ أسعار الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي: 2731 الريال السعودي:718 بيع: الدولار الأمريكي:2750 الريال السعودي:721

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