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عاجل : انهيار جنوني للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية

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عاجل : انهيار جنوني للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 535

الريال السعودي: 139.8

بيع:

الدولار الأمريكي: 537

الريال السعودي: 140.2

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أسعار الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 2731

الريال السعودي:718

بيع:

الدولار الأمريكي:2750

الريال السعودي:721

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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