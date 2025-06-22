شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تسرب وثيقة جديدة عن الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سربت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وثيقة جديدة عن جماعة الحوثي الانقلابية، توضح حقيقة العلاقة بين الحركة والجماعة، وأي مدى بلغته في مواجهة العدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، وجرائم حرب الابادة الجماعية التي يواصل الكيان ارتكابها بحق الفلسطينيين.

جاء هذا في رسالة وجهها قائد أركان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ردا على رسالة كان وجهها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات التابعة الى جماعة الحوثي الانقلابية، محمد عبد الكريم الغماري، ونشرتها الحركة على قناتها في تطبيق "تيليغرام".

وقال قائد اركان كتائب القسام: "لقد وصلتنا رسالتكم الكريمة المفعمة بالأخوة الصادقة والنخوة والشهامة العربية اليمانية المباركة، والتي جاءت في عيد الأضحى المبارك، وإن ما يجعل لكلماتكم عظيم الأثر والتقدير لدينا أنها مشفوعة بالمواقف الفعلية العظيمة، والبطولات الجهادية الفذة من إخوان الصدق في يمن الحكمة والإيمان".

متوجها لزعيم جماعة الحوثي وقواته "وشعبنا اليمني الشقيق العظيم بخالص التحية والتقدير من إخوانكم المجاهدين على أرض الرباط في غزة، غزة تاج المجاهدين وثغر الإسلام المتقدم في مواجهة الصهيونية النازية الكافرة،.. ونتقدم بعظيم التهنئة في هذه الأيام المباركة وفي شهر الله الحرام هذا".

وتابع قائد اركان كتائب القسام في رسالته: ونحمد الله إليكم أن بلغنا عيد الأضحى ونحن وأنتم في خير المواطن التي يحبها الله ورسوله، مواطن الجهاد والقتال في سبيله والشهادة والتضحية بالدم والروح والمال وكل ما نملك من أجل مسرى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأرضنا المقدسة".

مضيفا: "وإن مما يبعث الفخر في نفوسنا موقفكم البطولي العظيم الذي سيدونه التاريخ وتتناقله الأجيال بحروف من نور على صفحات المجد والفخار، ومن قبل التاريخ وبعده فإن الله لن يضيع جهادكم وإيمانكم وتضحياتكم كيف لا وقد وقفتم شامخين كالجبال في مواجهة قوى الظلم والطغيان".

وأردف: "ودفعتم ثمنا باهظا يليق بالكبار من أمثالكم من أجل نصرة إخوانكم في غزة بالقول والفعل، فكنتم أبرز ساحة في الأمة تقدما في القتال والمواجهة والإسناد العسكري والتظاهر المليوني والصوت الصداح المبارك في كل ميادين النصرة والكرامة، فتمثلتم بصدق قول الله تعالى (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ).

مؤكدا "وإننا على العهد بإذن الله لن يضرنا من خذلنا ولا ما أصابنا من لأواء حتى يأتي وعد الله بإذنه تعالى، ... ونسأل الله رفيع الدرجات لشهدائنا وشهدائكم والشفاء للمصابين، والحرية للأسرى، والنصر لأمتنا وشعبنا، وإلى لقاء في ساحات المسجد الأقصى المبارك محررا مطهرا بإذن الله".