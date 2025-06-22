شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يهاجمون قناة الجزيرة ويتهمونها بـ"التدليس" بعد تغطية بيانهم العسكري الموجه ضد أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف يكشف عن حساسية الجماعة تجاه تغطية وسائل الإعلام لمواقفها المعلنة، أعربت ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على صنعاء، عن استيائها الشديد من قناة الجزيرة القطرية، متهمةً إياها بـ"التدليس والتحريف"، على خلفية تناولها لبيان عسكري صدر مؤخرًا عن الجماعة.

وقال وزير إعلام الحوثيين، هاشم شرف الدين، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، إن جماعته وجّهت "تنبيهًا مهنيًّا" للقناة القطرية بشأن ما وصفه بـ"الخطأ" في صياغة الخبر، مضيفًا: "ننتظر منها التصحيح والتصويب".

وتعود القضية إلى تغطية قناة الجزيرة لبيان المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، والذي توعد فيه باستهداف السفن والبوارج الأمريكية إذا ما تدخلت واشنطن عسكريًا ضد إيران، الحليف الإقليمي للجماعة. غير أن قناة الجزيرة أشارت في خبرها إلى "استهداف المصالح والسفن الأمريكية"، وهو ما أثار حفيظة الموالين للحوثيين الذين شنوا حملة انتقادات ضد القناة عبر وسائل التواصل.

ويتمسك الحوثيون بأن تهديدهم موجّه حصرًا للسفن والبوارج الأمريكية، في محاولة لطمأنة دول الخليج بأن مصالحها ليست ضمن بنك الأهداف، رغم انخراطهم في خطاب إيراني تصعيدي موجه ضد المنطقة برمتها.

ويرى مراقبون أن اعتراض الحوثيين على تغطية قناة الجزيرة يعكس ازدواجية خطاب الجماعة، التي تزعم محاربة "الاستكبار العالمي" بينما تحاول في الوقت نفسه إرسال رسائل تهدئة مدروسة لبعض الأطراف الإقليمية، في سياق سعيها لعدم توسيع دائرة العداء المكشوف مع دول الخليج.

يُذكر أن جماعة الحوثي تواصل تبنيها لمواقف طهران، سياسيًا وعسكريًا، مع محاولات متكررة لإعادة تلميع خطابها عبر الإعلام، خصوصًا حين يُساء تفسير تصريحاتها بشكل يضعها في مواجهة مفتوحة مع أطراف جديدة في المنطقة.