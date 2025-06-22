شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل الجزيرة يعلق على تهديد الحوثيين لواشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق مراسل قناة الجزيرة، أحمد الشلفي، على تهديد جماعة الحوثي للولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان الجماعة استعدادها لاستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر في حال تدخلت واشنطن عسكرياً ضد إيران.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال الشلفي: “‏بعد الترقب .. الحوثيون يهددون واشنطن، ماذا يعني ذلك؟”. وتابع متسائلًا: “كيف يمكن قراءة توعد الحوثيين باستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر، في حال شنت واشنطن هجومًا على إيران؟ وهل يُعد هذا التصريح خروجًا من مرحلة الترقب، التي التزمها الحوثي طوال الأيام الماضية منذ بدء المواجهة المفتوحة بين طهران وإسرائيل؟”.



وأضاف الشلفي أن الجماعة تبدو الآن أمام لحظة قرار حاسمة، مع تزايد الحديث عن “احتمالات عالية” لتدخل عسكري أميركي مباشر ضد إيران، ووصول قطع بحرية أميركية إضافية إلى المنطقة. ولفت إلى أن الحوثيين قد يكونون شعروا بأن استمرار صمتهم سيظهرهم وكأنهم باتوا خارج محور المواجهة.

وفي وقت سابق هددت جماعة الحوثي، اليوم السبت، باستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر، في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً ضد إيران، وذلك في أول تصريح من نوعه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على طهران في 13 يونيو الجاري.