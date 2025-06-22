شكرا لقرائتكم خبر عن تقودها امرأة أجنبية إلى عدن...أنثى الموت القادمة من صنعاء.. تفاصيل أخطر عملية تهريب مخدرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت قوات الحزام الأمني في عملية أمنية نوعية ومحكمة، في النقطة الحدودية بمريس، مساء الخميس 19 يونيو 2025، في إحباط واحدة من أخطر محاولات تهريب المخدرات إلى العاصمة عدن، كانت تقودها امرأة تحمل الجنسية الصومالية تُدعى "ذيبة عمر معلم أبو بكر".

العملية، التي نُفذت بإشراف مباشر من القائد أحمد قايد القبة، قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع، كشفت عن محاولة تمرير كمية كبيرة من المواد المخدّرة بشكل احترافي، حيث كانت المُتهمة تحاول العبور قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء باتجاه منطقة البساتين في عدن.

وخلال عملية التفتيش الدقيق التي أجرتها عناصر الشرطة النسائية في النقطة، تم اكتشاف المواد المخدّرة مخفية بإحكام على جسد المرأة، في محاولة لخداع رجال الأمن والمرور دون كشفها.

التحقيقات الأولية أظهرت اعترافًا ضمنيًا من المُدانة بنيّتها تهريب تلك المواد المحظورة إلى عدن، الأمر الذي عزّز من خطورة المهمة التي تم إفشالها في اللحظات الأخيرة.

وقد تم على الفور تحريز الكمية المضبوطة، وإيداع المُتهمة السجن النسائي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت قيادة قوات الحزام الأمني في الضالع، أن مثل هذه المحاولات لن تمر، وأنها تقف بكل صرامة أمام كل من يحاول تهديد أمن واستقرار المجتمع، مشددة على استمرار الجاهزية الأمنية الكاملة في جميع النقاط والقطاعات.

