شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 25 يوم من اختفائه...العثور على جثة مغترب يمني في صحراء بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عُثر يوم الخميس على جثة الشاب اليمني عبدالله سعيد الزار، مقتولًا في منطقة نائية بالقرب من موقع عمله في محافظة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية، بعد اختفاء دام أكثر من 25 يومًا، وسط حالة من الذهول والقلق في أوساط الجالية اليمنية.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن المغترب "الزار" اختفى في ظروف غامضة منذ قرابة الشهر، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة في مكان مهجور لا توجد فيه مؤشرات واضحة تُدل على تفاصيل الجريمة أو الجناة، ما فاقم من غموض القضية.

وبحسب المصادر، باشرت الأجهزة الأمنية السعودية التحقيق فورًا عقب البلاغ، وتمكنت من ضبط أحد المشتبه بهم، فيما لا تزال عمليات البحث والتحقيق جارية لكشف كامل الملابسات ومعرفة دوافع الجريمة البشعة التي أودت بحياة شاب كان يبحث عن رزقه بعيدًا عن وطنه المنكوب.

