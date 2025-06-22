شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما ورد فيها...رسالة من كتائب القسام إلى رئيس أركان قوات الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة تضامن إلى رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين في اليمن، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، معبرة عن تقديرها لما وصفته بالمواقف المشرفة التي يتبناها الحوثيون في دعم القضية الفلسطينية.

وفي الرسالة التي حملت توقيع "قائد هيئة أركان كتائب القسام"، أشادت الكتائب بما وصفته بـ"الأخوة الصادقة والمواقف النبيلة" التي يقدمها الشعب اليمني وقوات الحوثيين، معتبرة أن "العدو واحد والمعركة واحدة"، وأن تلاحم الشعوب في مواجهة الاحتلال يمثل مسارًا مشتركًا نحو الحرية والنصر.

وأكدت كتائب القسام في الرسالة التي صدرت من غزة، بتاريخ 23 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 19 يونيو 2025، أن ما يقوم به الحوثيون من مواقف داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني "سيدون في صفحات المجد"، معبرة عن امتنانها لمواقف اليمنيين وتضحياتهم في سبيل ما وصفته بـ"مواجهة قوى الظلم والطغيان".

كما أشارت الكتائب إلى أن هذه الرسالة تأتي في إطار التأكيد على وحدة الصف الإسلامي في معركة الدفاع عن المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى، مع الدعوة إلى مواصلة الكفاح والصمود حتى تحقيق النصر.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "كان" العبرية أن رئيس أركان قوات الحوثيين في اليمن نجا من محاولة اغتيال نفذتها إسرائيل، لكنه أُصيب بجروح خطيرة.

وأوضحت الشبكة أنه وفقًا للمعلومات الأمنية التي تم الحصول عليها مؤخرًا، فإن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس اركان القوات الحوثية، كان الهدف المباشر للغارة التي نُفذت قبل ثلاثة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء.