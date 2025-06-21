شكرا لقرائتكم خبر عن عدن...القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في عدن، القبض على أحد أخطر العناصر الأجرامية المتورطة في سرقة السيارات في المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن أفراد قسم شرطة المنصورة ضبطت أحد أخطر العناصر الإجرامية المتورطة في سرقة السيارات، والمُلقب بـ “الألماني”، عقب سلسلة من السرقات التي استهدفت عدداً من المركبات.

وأوضحت المصادر بأن المتهم (أ. ع. إ) كان متخصصًا في سرقة محتويات حافلة “الفوكسي”، وذلك بتحطيم الزجاج المثلث لفتح المركبة والاستيلاء على محتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم يُعد من أخطر العناصر الإجرامية في مجال سرقة السيارات، إذ ارتكب عدة وقائع مشابهة خلال الفترة الماضية، ما أوقع الخوف بين أصحاب المركبات وساكني المنطقة.

وتجري التحقيقات مع المتهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ثم إحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية بحقه.