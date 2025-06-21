شكرا لقرائتكم خبر عن الضربة من الداخل.. خطة إسرائيلية جريئة لتفجير منشأة نووية إيرانية دون إطلاق رصاصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور خطير قد يعيد رسم ملامح المواجهة مع إيران، كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن معلومات حصرية تشير إلى أن إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على خطة سرّية وجريئة لتدمير منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، وذلك دون الحاجة إلى أي تدخل عسكري أمريكي أو قصف مباشر.

وبحسب الشبكة، تتضمن الخطة إرسال وحدات نخبة إسرائيلية في مهمة تسلل محفوفة بالمخاطر، تهدف إلى زرع عبوات ناسفة داخل المنشأة شديدة التحصين، الواقعة على عمق كبير تحت جبل قرب مدينة قم.

وتركّز الخطة على استهداف مصادر الطاقة التي تغذي أجهزة الطرد المركزي، مما يؤدي إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني من الداخل دون الحاجة لعملية جوية واسعة النطاق.

وتُعد منشأة فوردو واحدة من أعقد الأهداف العسكرية في إيران، بسبب موقعها المحصن وتحت الجبلي، مما يجعل اختراقها تحديًا هندسيًا واستخباراتيًا من الطراز الأول.

وفي ظل فشل المسار الدبلوماسي وتصاعد التوترات، اعتبرت "فوكس نيوز" أن إسرائيل، التي سبق أن نفذت عمليات نوعية مشابهة في دول أخرى عبر فرق خاصة، قد تلجأ إلى هذا الخيار في أي لحظة، خاصة إذا شعرت أن المجتمع الدولي غير مستعد للتحرك.

الخطط المطروحة تعكس تغيرًا لافتًا في نهج إسرائيل، ورغبة واضحة في اللعب منفردة هذه المرة، ما ينذر بتحول استراتيجي خطير قد يشعل فتيل أزمة نووية جديدة في الشرق الأوسط.