شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغتال أقرب رجال نصرالله في قلب طهران.. الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور جديد يُعيد فتح ملف ضربات الظل بين إسرائيل وحزب الله، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة جوية دقيقة على العاصمة الإيرانية طهران، أسفرت عن اغتيال "أبو علي الخليل"، المرافق الشخصي والمقرّب من حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله، والذي كان يُعرف بلقب "ظل نصرالله".

وسائل إعلام لبنانية أكدت الخبر، مشيرة إلى أن "أبو علي الخليل" كان يُعد واحدًا من أكثر الشخصيات الأمنية قربًا من نصرالله، ولم يكن يظهر إلا نادرًا، في مشاهد قليلة آخرها خلال مراسم تشييعه في فبراير الماضي، بعد مقتل نصرالله نفسه في ضربة وُصفت بالأعنف على الإطلاق.

وكان حسن نصرالله قد قُتل في 27 سبتمبر 2024، إثر هجوم إسرائيلي مدمر استهدف مقره المحصن تحت الأرض في حارة حريك، بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استخدمت إسرائيل حينها أطنانًا من المتفجرات لإتمام العملية.

اغتيال "أبو علي الخليل" في قلب طهران، بعد أقل من عام على مقتل نصرالله، يكشف استمرار ما يُعرف بـ"حرب الأذرع الطويلة" بين تل أبيب وطهران، ويوحي بأن المعارك الصامتة لم تهدأ أبدًا، بل تتخذ الآن شكلاً أكثر جرأة... وأقل رحمة.