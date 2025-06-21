شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التأشيرات المزورة...تحذير هام للقنصلية اليمنية عقب إعادة خمسة مواطنين من مطار الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت القنصلية اليمنية في الكويت، من منع اليمنيين من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدولة الخليجية، بسبب محاولات الدخول بتأشيرات مزورة.

وكانت السلطات الكويتية، قد أعادت خمسة مواطنين يمنيين، من مطار الكويت، عقب قدومهم إليه بتأشيرة مزورة، حسبما أفاد القنصل اليمني عمار المخلافي.

وقال المخلافي إن تكرار مثل هذه الواقعة، قد يؤدي إلى قيام السلطات الكويتية بإيقاف منح التأشرات للوافدين اليمنيين.

وشدد المخلافي على تعزيز التنسيق الأمني بين مطار عدن وطيران اليمنية من جهة، وأمن مطار الكويت من جهة أخرى، للتحقق المسبق من صحة التأشيرات.

وأشار إلى أن الرحلة التي وصل عليها المرحّلون كانت إضافية واستثنائية، نظراً للضغط المتزايد على السفر بعد عطلة العيد، لافتًا إلى أن خط عدن – الكويت يُشغّل عادةً مرة واحدة أسبوعيًا عبر اليمنية.

وفي وقت سابق، نفى القنصل اليمني المخلافي، وجود مكاتب أو شركات تقوم ببيع التأشيرات لدخول الكويت .. مؤكدًا أن دخول اليمنيين إلى الكويت يتم فقط عبر التواصل مع الجهات المعنية هناك.

وقال المخلافي: “إن من يرغب من اليمنيين المقيمين في الكويت بإدخال أقاربه عليه التواصل مع الوزارة المختصة في الكويت، المرتبطة بعمل المقيم”. وأضاف: “فالمعلم مثلًا يتواصل مع وزارة التعليم، وإمام الجامع يتواصل مع وزارة الأوقاف وهكذا”. مضيفًا: “أما من يرغب في التقديم على فرص عمل في الكويت فعليه متابعة إعلانات الوظائف على صفحات الوزارات والشركات في الكويت. ويتم استخراج التأشيرة عن طريق الوزارة المختصة”.

ونبه الراغبين في الحصول على عمل في الكويت، قائلًا: "إنه لا يمكن تغيير المهنة بعد الدخول ولا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد مرور سنة كاملة وبنفس المسمى الوظيفي".