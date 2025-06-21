شكرا لبحثكم عن خبر برعاية العميد الركن طارق صالح..الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنطلق يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025م، أعمال المخيم الطبي المجاني الثاني لجراحة حَوَل العين، والذي تنظمه دائرة الخدمات الطبية وخلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، برعاية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، و بالتنسيق مع مستوصف العين التخصصي ، وذلك في المستشفى السعودي الميداني بمدينة المخاء بالساحل الغربي.

ووفقا لتصريح صحفي للدكتور طارق العزاني رئيس الخدمات الطبية بالمقاومة الوطنية، فأن التسجيل والمعاينة الطبية تبدأ يومي السبت والأحد 28 و29 يونيو، على أن تنطلق العمليات الجراحية ابتداءً من 29 يونيو وحتى استكمال العدد المحدد من الحالات.

وأكد "العزاني" أن المخيم يستهدف الأطفال المصابين بحَوَل العين، ويقدم الفحوصات والمعاينات والعمليات الجراحية مجانًا بالكامل، على يد كادر طبي متخصص وبإشراف مباشر من شركاء التنفيذ.

ويأتي هذا المخيم في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها المقاومة الوطنية للتخفيف من معاناة الأسر في الساحل الغربي والمناطق المجاورة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المخيم الأول في نوفمبر 2024، والذي استهدف 320 طفلًا وطفلة، وأُجريت خلاله 100 عملية جراحية ناجحة.

وتعد هذه المبادرة امتدادًا للمسار الإنساني الذي تتبناه المقاومة الوطنية، في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الاستجابة المجتمعية في المناطق المحرومة.