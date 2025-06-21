شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...حريق في بدروم منزل في حدة وآخر في حي كنتاكي بصنعاء والان مع التفاصيل

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اندلع حريق في بدورم منزل بأمانة العاصمة، نتيجة ماس كهربائي، في ظل تزايد حوادث الحريق الغامضة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة، إنها تمكنت من إخماد حريق اندلع في بدروم منزل بمنطقة حدة مديرية السبعين.

وأشارت إلى أن الفرق حاصرت رقعة الحريق من انتشاره للأدوار العليا من المنز، موضحة أن أسباب الحريق ناتجة عن ماس كهربائي.



وفي حادثة أخرى، نشب حريق في محول وأعشاب نباتيه بجوار المحول في حي كنتاكي بمديرية الوحدة، وتعود الأسباب إلى ماس كهربائي، وفق الدفاع المدني.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى جميع مرافق ومؤسسات الدولة، والقطاعين العام والخاص، والمواطنين، بضرورة الالتزام بإجراءات ومعايير واشتراطات الأمن والسلامة العامة وإعادة مفاقدة التوصيلات الكهربائيه حسب المواصفات الفنية ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات من مختلف الكوارث والحوادث والطوارئ.

وتزايدت حوادث الحريق، بسبب الربط العشوائي للكهرباء، من قبل شركات الكهرباء التجارية، في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.