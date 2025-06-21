شكرا لقرائتكم خبر عن فقط 24 ساعة بدون سكر ودقيق.. ما يحدث لجسمك سيذهلك تمامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذن أعد التفكير. خبراء تغذية يكشفون أن الامتناع عن السكر والدقيق لمدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط يمكن أن يُحدث تحولًا مفاجئًا ومذهلًا داخل جسدك، ويمنحك شعورًا بالخفة والنشاط، كأنك أعدت تشغيل أنظمة جسمك بالكامل.

رغم أن السكر والدقيق يُشكلان جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي اليومي، إلا أن استبعادهما، ولو مؤقتًا، يُعيد التوازن الحيوي للجسم، ويقلل الالتهابات، ويُحسن التركيز، ويرفع الطاقة بشكل طبيعي.

وفقًا لتقارير صحية نشرتها "تايمز أوف إنديا" و"ذا صن"، فإن أولى التغييرات تبدأ بسرعة مذهلة:

استقرار سكر الدم: بمجرد توقف ارتفاعات الجلوكوز، يبدأ الجسم في موازنة الأنسولين وتحسين حساسيته، مما يُقلل خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

طرد المياه الزائدة: اختفاء الانتفاخ خلال ساعات بسبب تفريغ الجليكوجين المرتبط بالماء، وانخفاض مستويات الصوديوم، مما يخلص الجسم من احتباس السوائل.

تراجع الرغبة الشديدة للطعام: الابتعاد عن السكر يُخفف من إدمان الدوبامين الذي يدفعنا للأكل العشوائي، ويعيد توازن مراكز المكافأة في الدماغ.

انخفاض الالتهاب: الجسم يبدأ في التخلص من بكتيريا الأمعاء الضارة والنواتج الالتهابية، مما يُحسن صفاء الذهن ويقلل الضباب العقلي.

تعزيز الطاقة والتركيز: من دون ارتفاعات وهبوطات السكر، يستمد الجسم طاقته بثبات من الدهون والبروتين، ما يُقلل من الشعور بالخمول ويُحسّن التركيز والانتباه.

وبعد يومين فقط، يُمكن أن تلاحظ تحسّنًا كبيرًا في جودة النوم، مزاج أكثر استقرارًا، وشعور عام بالراحة الجسدية والنفسية.

لكن الخبراء يُشددون: يُفضل استشارة الطبيب قبل تغيير نظامك الغذائي، خاصةً إن كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة.

هل تجرؤ على التجربة؟

جسمك قد يشكرك أكثر مما تتخيل.