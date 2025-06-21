شكرا لبحثكم عن خبر مأرب .. القبض على متشددين حطموا محل يبيع المثلجات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية، في مدينة مارب، من ضبط أربعة أشخاص متورطين في حادثة الاعتداء وتدمير أحد المحلات التجارية.

وأفادت مصادر أمنية، أنه تم ضبط أربعة متهمين بالتورط في اقتحام فرع شركة "باسكن روبنز" بمدينة مارب، وإيداعهم قسم المدينة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت المصادر أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة بقية المتورطين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.. مؤكدة أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي أعمال شغب أو تخريب تهدد السلم والأمن العام، وأن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في الحادثة.

ويوم أمس، اقتحم مجهولون محل "باسكن روبنز" للآيسكريم، وقاموا بتكسيره ونهب محتوياته بالكامل واعتدوا على عامل وأطلقوا النيران، قبل أن يضعوا على جدرانه عبارة "وإن عدتم عدنا"، في تهديد صريح يُوحي باستمرار أعمال التكسير والتخريب في حال عودة النشاط مجدداً، مدعين أن ذلك يأتي ضمن نصرة غزة.