شكرا لبحثكم عن خبر عصابة الحوثي تختطف الصحفي فؤاد النهاري في ذمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية صحفيًا في محافظة ذمار، ضمن حملة اختطافات واسعة تنفذها في المحافظة لملاحقة المواطنين والنشطاء والسياسيين على خلفية استعدادهم للاحتفال بالعيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وقال مصدر صحفي للاول؛ إن مليشيا الحوثي داهمت منزل رئيس مركز أبجد للدراسات الاستراتيجية في مدينة ذمار الصحفي فؤاد النهاري، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي وقت سابق، كانت مليشيا الحوثي اختطفت العديد من قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بتهمة الكتابة عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والاستعداد للاحتفال بها.