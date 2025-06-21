شكرا لبحثكم عن خبر الكهرباء في عدن تدفع المسنين للنوم بالشوارع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في مشهد يجسّد حجم المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي العاصمة عدن، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، صورةً مؤلمة لمواطن مسن يفترش أحد شوارع المدينة، باحثًا عن نسمة هواء بعد انقطاع الكهرباء واشتداد حرارة الطقس.

الصورة التي أثارت موجة من التعاطف والغضب، أظهرت المسن وهو يغط في نوم مرهق على الرصيف، في ظل غياب تام للحلول وانعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة. وقال ناشطون إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر ولساعات طويلة، أجبر كثيرًا من المواطنين، خصوصًا كبار السن والمرضى، على الخروج إلى الشوارع والنوم في الهواء الطلق، هربًا من حرارة المنازل التي تحولت إلى أفران خانقة.

وتشهد مدينة عدن منذ أسابيع أزمة كهرباء خانقة، فاقمتها موجة حر شديدة وغياب الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وسط وعود حكومية لم تُترجم إلى واقع، ما دفع السكان إلى دق ناقوس الخطر بشأن ما أسموه بـ"كارثة إنسانية متصاعدة".

وتساءل كثيرون: إلى متى سيظل المواطن العدني وحده يواجه حرارة الصيف، وانقطاع الخدمات، وانعدام العدالة؟ مطالبين بسرعة التدخل من قبل الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.