شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مليشيا الحوثي تهدد الولايات المتحدة في البحر الاحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هددت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت : " إذا تورط الأمريكيّ في العدوانِ على إيرانَ مع العدوِّ الإسرائيليِّ، فاليمن سيستهدفُ سفنَهُ وبوارجَهُ في البحر الأحمر" .

كما أشار زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطاب متلفز بتاريخ 19 يونيو 2025 إلى أنّ "المعركة من قطاع غزة إلى إيران واحدة، والقضية واحدة، والأمة واحدة ومهمة العدو الإسرائيلي الرئيسة التي يدعمه الغرب من أجلها هي استهداف أمتنا والعمل على إخضاعها والسيطرة عليها".

وقال الحوثي إنّ "العدوان على إيران تطور خطير على مستوى المنطقة برمتها والأميركي اعتمد أسلوب الخداع معها، والعدوان جاء على الرغم من تأكيد إيران عزمها عدم امتلاك سلاح نووي بناء على عقيدتها وتجاوبها لأن الغرب لا يريدها دولة متحررة".

وأضاف "الغرب يستهدف إيران لأنها داعمة للقضية الفلسطينية ولم تتراجع عن هذا الدعم"، موضحًا أنّ "إيران ليست دولة خانعة وخاضعة للغرب بل هي دولة متحررة مستقلة تبني نهضة إسلامية على أساس من الاستقلال"، مشددًا على أنّ "العدو فشل في تحقيق أهداف عدوانه التي تسعى لها الولايات المتحدة أيضاً بفعل الصمود الإيراني والتماسك والرد المدمر والفعال".

ولفت الحوثي إلى أنّ "الرد الإيراني القوي أوجد العدو في وضع غير مسبوق والصهاينة في كل أنحاء فلسطين هم في حالة رعب وخوف إلى درجة أن البعض منهم باتوا يهربون بالتهريب عبر الزوارق إلى قبرص".