شكرا لبحثكم عن خبر قائد عسكري يتسبب في وفاة جندي من العطش في صحراء مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي جندي حتفه عطشًا في صحراء مأرب، عقب خلاف مع قائده بسبب رفض الأخير منحه إجازته المستحقة.

وقالت مصادر عسكرية، إن الجندي توفي عطشًا بعد أن تاه في الصحراء، بسبب خلافه مع قائده المباشر، الذي رفض منحه إجازة مستحقة، لزيارة أسرته في مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر أن الجندي، الذي يعمل في صحراء صافر، قدم طلبًا للحصول على إجازة، بعد عام ونصف من العمل، إلا أن قائده المباشر رفض منحه إذنًا لمدة ثلاثة أيام، ليخرج غاضبًا إلى الصحراء قبل أن ينقطع التواصل معه.

وأشارت المصادر إلى أن الجندي كان قد هاتف أحد أقاربه، ليخبره بقراره ترك الخدمة العسكرية، قبل انقطاع الاتصال به.

وأكدت المصادر أن مقربين منه أبلغوا قيادته بانقطاع الاتصال به، لكنها لم تحرك ساكنًا للبحث عنه، وبعد ثلاثة أيام، تحرك بعض أصدقائه من مدينة مأرب، وبعد البحث عُثر على الجندي ميتًا في الصحراء.

عدن الغد