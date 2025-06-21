شكرا لبحثكم عن خبر حريق مفاجئ يلتهم فوكسي بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع، قبل قليل، حريق مفاجئ في باص من نوع "فوكسي" كان متوقفًا بالقرب من إحدى المحطات في منطقة الممدارة شرق العاصمة المؤقتة عدن.
وقال شهود عيان لصحيفة (عدن الغد) إن الحريق اندلع بشكل مفاجئ أثناء توقف الباص بجانب محطة وقود ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل كثيف.
وأضاف الشهود أن الحريق التهم الباص بشكل كامل دون معرفة أسبابه حتى لحظة كتابة الخبر.
عدن الغد
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مفاجئ يلتهم فوكسي بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.