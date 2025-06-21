شكرا لبحثكم عن خبر حريق مفاجئ يلتهم فوكسي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع، قبل قليل، حريق مفاجئ في باص من نوع "فوكسي" كان متوقفًا بالقرب من إحدى المحطات في منطقة الممدارة شرق العاصمة المؤقتة عدن.

وقال شهود عيان لصحيفة (عدن الغد) إن الحريق اندلع بشكل مفاجئ أثناء توقف الباص بجانب محطة وقود ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل كثيف.

وأضاف الشهود أن الحريق التهم الباص بشكل كامل دون معرفة أسبابه حتى لحظة كتابة الخبر.

عدن الغد