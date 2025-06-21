شكرا لبحثكم عن خبر تهديد كهرباء عدن ياتي هذه المرة من شبوة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صعد العاملون في قطاع S2 العقلة بمحافظة شبوة، من موقفهم بعد تهديدهم بوقف ضخ النفط الخام المخصص لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، احتجاجًا على تجاهل وزارة النفط والمعادن لمطالبهم منذ مطلع يونيو الجاري.

الموظفين في العقلة يواصلون العمل منذ بداية يونيو الجاري مع عدم توفر عقود رسمية، بعد انسحاب الشركة النمساوية “OMV” التي كانت المشغّل الرسمي للقطاع، في نهاية مايو الماضي، وهذا زاد من تردي وضعهم القانوني والمهني مع أن جهات رسمية في الوزارة لا تقدم لهم ضمانات ولم تعمل على تسهيل توظيفهم .

وأفادت مصادر محلية" لقناة بلقيس" أن العاملين في القطاع، الذين يضطلعون يوميًا بمهام تجهيز وضخ أربع مقطورات من النفط الخام إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، يعتزمون إيقاف العملية ما لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب وتثبيت أوضاعهم الوظيفية.

وأضاف أن استمرار الضخ يجري حاليًا بناءً على توجيهات حكومية مؤقتة، دون توافر أي تغطية مالية أو إدارية للعمال، وهو ما دفعهم إلى التهديد بإيقاف العمل في حال استمرار التجاهل.

وكانت الحكومة قد وجهت، مطلع يونيو، باستئناف ضخ النفط الخام من خزانات قطاع العقلة – الذي تبلغ قدرته التخزينية نحو 116 ألف برميل – بمعدل أربع مقطورات يوميًا، لتأمين الوقود لمحطة كهرباء عدن، بعد توقف الإنتاج عقب مغادرة الشركة الأجنبية.

ويُعد قطاع S2 العقلة من أهم القطاعات الإنتاجية في شبوة، ويؤدي توقفه عن الضخ إلى تهديد مباشر بإرباك إمدادات الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني أصلًا من أزمة مزمنة في الطاقة.