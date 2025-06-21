شكرا لقرائتكم خبر عن ايران تفاجئ امريكا واسرائيل بصاروخ خطير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت ايران كلا من الولايات المتحدة الامريكية والكيان الاسرائيلي، بالكشف عن صاروخ جديد ضمن ترسانتها الصاروخية، واستخدامه في الموجتين السادسة عشر والسابعة عشر من ردها على القصف الاسرائيلي الجوي المستمر على ايران منذ فجر الجمعة (13 يونيو)، بهدف "تدمير البرنامج النووي لايران وترسانتها الصاروخية وانهاء دعمها حركات المقاومة".

أكدت هذا وسائل اعلام الكيان، ونقلت "القناة 12" الاسرائيلية، مساء الجمعة (20 يونيو) عن مسؤولين في جيش الاحتلال الاسرائيلي، قولهم: إن "أحد الصواريخ الإيرانية في الضربة الأخيرة يحتوي على رأس حربي متشظ يضم 26 صاروخا صغيرا". مضيفين: إن "صاروخا إيرانيا حمل 26 صاروخا صغيرا تسببت بأضرار كبيرة في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار".

وذكرت القناة نقلا عن المسؤولين: إن "إيران أطلقت 30 صاروخا في الموجة الاخيرة من الصواريخ عصر الجمعة". وأكدت "سقوط 6 صواريخ -على الاقل- بمواقع مختلفة في حيفا شمالا وبئر السبع جنوبا". وقالت: "تم تسجيل 45 اصابة بينها حالات خطرة وحالتي وفاة جراء سقوط الصواريخ الايرانية في انحاء مختلفة من اسرائيل، صباح ومساء اليوم (الجمعة)".

والخميس (19 يونيو)، اعلنت سلطات الكيان الاسرائيلي انها "تُحقق فيما إذا كانت إيران أطلقت صاروخًا بالستيًا متعدد الرؤوس الحربية في الهجوم الذي شنته صباح الخميس على منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل". وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي يقدر أن إيران استخدمت صاروخًا بالستيًا متعدّد الرؤوس الحربية هذا الصباح (الخميس)".



من جانبه، أعلن المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3" الإيرانية، الجمعة (20 يونيو) أن: الموجة 17 من الصواريخ استهدفت مراكز عسكرية وصناعات دفاعية وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم". مضيفا: إن "الإصابات الدقيقة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر أن قوتنا الصاروخية الهجومية تتزايد". وأردف: "القصف الواسع والدقيق بتل أبيب وحيفا يؤكد تزايد قوتنا الباليستية".

في المقابل، شهدت سماء العاصمة الايرانية طهران وعدد من محافظات ايران، الجمعة (20 يونيو) "تفعيل الدفاعات الجوية الايرانية" حسب وكالة انباء دولية وايرانية، اكدت ان "الدفاعات الجوية الايرانية خاضت معارك واسعة مع الطائرات الحربية والمُسيرة الاسرائيلية". مشيرة إلى تمكن الدفاعات الجوية الايرانية من "اسقاط عدد من الطائرات المسيرة، بجانب خمس طائرات F-35 حتى الان".

وانتشرت مقاطع فيديو، توثق "تفعيل الدفاعات الجوية الايرانية"، وتظهر "تصاعد وتيرة المعركة الجوية بسماء طهران ومحافظات ايرانية"، ووثق فيديو "اسقاط مُسيرة اسرائيلية بأجواء محافظة إيلام"، وعرض فيديو "لحظة اسقاط طائرة من طراز ‘هيرون إيتان‘" ومشاهد " اسقاط مُسيّرة إسرائيلية" غرب طهران.

من جانبها، بدأت الولايات المتحدة الامريكية بجانب مشاركتها بالتصدي لصواريخ ومسيرات ايران؛ اول تدخل عسكري مباشر لإنقاذ الكيان الاسرائيلي في مواجهة الرد الايراني المتواصل على القصف الاسرائيلي المستمر على ايران، ومواجهة استنفاد جيش الاحتلال صواريخ دفاعاته الجوية.