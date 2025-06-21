شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من ماسيحدث في هذه المحافظات اليمنية في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب كل من صنعاء، عمران وصعدة وتمتد لتشمل أجزاء من مرتفعات، لحج، البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت.



ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30-40 عقدة.



وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 40 – 44 درجة مئوية.



في حين قد تكون الأجواء رطبة وحارة في المناطق الساحلية حيث تتراوح أعلى نسبة للرطوبة بين 80-90 % ودرجات حرارة بين 35 -39 درجة مئوية.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 14.6 ملم، المعافر. تعز: 4.4، ريمة: 0.4ملم.



كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على كلٍ من محافظات ذمار، حضرموت، لحج والضالع وكانت خارج محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



كذلك حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع البحر واضطراب الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.



وحذر أيضاً المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة