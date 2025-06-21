شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة...محمد بن سلمان يفتح باب التجنيس"هذه الفئات تستحق الجنسية مباشرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز التنوع والانفتاح واستقطاب الكفاءات العالمية، أعلنت وزارة الداخلية عن قائمة الفئات المؤهلة للحصول على الجنسية السعودية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دعم التنمية الوطنية من خلال جذب أصحاب المهارات والخبرات النوعية.



الفئات المؤهلة للحصول على الجنسية السعودية



وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، تشمل الفئات التي يحق لها التقديم على الجنسية السعودية ما يلي:

أصحاب الكفاءات العلمية والمواهب المتميزة في مختلف المجالات.

الأفراد المولودون داخل أراضي المملكة.

العاملون في قطاعات تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.

النساء غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين.

شروط التقديم للحصول على الجنسية



حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط التي يجب توفرها لدى المتقدمين، أبرزها:

الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

الإقامة داخل المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية



يأتي هذا القرار كجزء من توجه استراتيجي أوسع يهدف إلى جعل المملكة مركزًا جاذبًا للكفاءات العالمية، بما يواكب تطلعاتها في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، الصحة، التقنية، والثقافة.