شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تُثير الجدل...شخص ملثم يترك طفلًا أمام عمارة بصنعاء ويهرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لطفل صغير، قيل إن شخصًا متنكرًا (ملثمًا) قام بوضعه أمام مدخل إحدى العمائر السكنية في العاصمة صنعاء، قبل أن يلوذ بالفرار على متن دراجة نارية، في حادثة أثارت حالة واسعة من الجدل والتساؤلات.



وبحسب إفادات متطابقة من سكان محليين وناشطين، فقد تم رصد الطفل وحيدًا عند مدخل العمارة، بعد أن غادر الشخص الملثم المكان بسرعة، الأمر الذي أثار الشكوك حول ملابسات الحادثة ودوافعها.



وتباينت الآراء حول خلفية الواقعة، حيث يرى بعض الناشطين أن الطفل قد يكون ضحية اختطاف، تم التخلي عنه في ظروف غامضة، بينما رجّح آخرون أن الأسرة ربما أُجبرت على تركه، نتيجة ظروف معيشية صعبة وعجز عن إعالته، على أمل أن يجد من يتكفّل به ويوفر له حياة أفضل.



ودعا ناشطون إلى نشر صورة الطفل على أوسع نطاق، لعلّها تسهم في التعرف عليه والوصول إلى ذويه الحقيقيين، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الأمنية بسرعة التحرك والتحقيق في الحادثة، والكشف عن هوية الشخص الذي قام بترك الطفل وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ذلك.



وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حالات الفقر والبطالة في البلاد، إلى جانب تزايد القلق المجتمعي من جرائم الاختطاف والإهمال، التي باتت تشكّل تهديدًا للأطفال والمجتمع على حد سواء.