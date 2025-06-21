شكرا لقرائتكم خبر عن البلوغ المبكر...هل هناك ما يدعو للقلق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البلوغ المبكر هو حالة تبدأ فيها علامات البلوغ لدى الأطفال قبل السن المعتاد، أي قبل سن الثامنة لدى الفتيات، والتاسعة لدى الفتيان. وقد يثير هذا الأمر قلق الوالدين، فيتساءلون عن الأسباب والعلاج المناسب لهذه الحالة.

فيما يلي كل ما تحتاج معرفته عن البلوغ المبكر، وفقًا لتقرير نشره موقع "Cleveland Clinic".

أنواع البلوغ المبكر

هناك نوعان رئيسيان:

البلوغ المبكر المركزي:

الأكثر شيوعًا، ويحدث نتيجة إفراز الدماغ لهرمون GnRH في وقت مبكر، مما يؤدي إلى تنشيط المبايض أو الخصيتين لإنتاج الهرمونات الجنسية.

البلوغ المبكر المحيطي:

يحدث بسبب مشكلات في الأعضاء التناسلية أو الغدد الكظرية، أو بسبب التعرض الخارجي لهرمونات مثل الإستروجين أو التستوستيرون.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

الفتيات أكثر من الأولاد

الأطفال الذين يعانون من السمنة

الأطفال من أصحاب البشرة السمراء

أسباب البلوغ المبكر

المركزي: غالبًا ما يكون السبب غير معروف، لكنه قد يرتبط بـ:

إصابات أو أورام في الدماغ

التهابات أو تشوهات دماغية

التعرض للعلاج الإشعاعي

المحيطي: ينتج عن:

أورام في المبايض، الخصيتين أو الغدة الكظرية

اضطرابات وراثية مثل متلازمة ماكون-ألبرايت

قصور الغدة الدرقية الشديد

استخدام منتجات تحتوي على هرمونات

علامات البلوغ المبكر

عند الفتيات: نمو الثدي، بدء الدورة الشهرية، نمو شعر العانة وتحت الإبط

عند الفتيان: تعمق الصوت، نمو شعر الوجه والجسم، تضخم الأعضاء التناسلية، زيادة الكتلة العضلية

حب الشباب، ورائحة جسم قوية، ونمو سريع عند الجنسين

المضاعفات المحتملة

قصر القامة مقارنة بالأقران بسبب توقف النمو المبكر

مشكلات نفسية واجتماعية مثل القلق والاكتئاب

الميل لسلوكيات عالية الخطورة في عمر مبكر

تشخيص الحالة

يشمل التشخيص:

فحص بدني وتاريخ طبي مفصل

أشعة على اليد والمعصم لتحديد العمر العظمي

تحاليل دم لهرمونات LH وFSH والهرمونات الجنسية

تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أو موجات فوق صوتية للحوض

العلاج

المركزي: يُعالج باستخدام أدوية تُوقف إفراز الهرمونات المنشطة للبلوغ، عادة عن طريق حقن دورية حتى يصبح البلوغ آمنًا.

المحيطي: يعتمد على إزالة مصدر الهرمونات، سواء كان ورمًا أو منتجًا خارجياً. بعض الحالات تتطلب الجراحة أو علاجًا دوائيًا.