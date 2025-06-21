شكرا لقرائتكم خبر عن حفرة مجاري تبتلع سيارة وبداخلها عائلة كاملة في صنعاء "فيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط سيارة تقلّ أسرة بأكملها في حفرة مجاري "بلاعة" ، وذلك في أحد شوارع العاصمة صنعاء.



وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الحادثة وقعت في شارع الخمسين بمنطقة بيت بوس، أمام أحد الأبراج السكنية الفارهة، حيث كانت السيارة تعود لمالك شقة في البرج، وكان برفقة أسرته عند وقوع الحادث.



وتمكن عدد من المواطنين المتطوعين من إنقاذ الأسرة عبر الباب الخلفي للسيارة، بعد أن سقطت بشكل مفاجئ داخل الحفرة، دون أن تسجل خسائر بشرية، وسط حالة من الذهول والغضب في أوساط السكان.



واعتبر ناشطون أن الحادثة تعكس حالة الإهمال وسوء التخطيط في إنشاء هذه الأبراج السكنية، متهمين بعض الشركات العقارية بالتركيز على الربح المادي فقط، دون مراعاة معايير السلامة أو جودة البنية التحتية.



كما حذّر الناشطون من مخاطر "العماير الجاهزة"، داعين المستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية، إلى بناء منازلهم بأنفسهم أو عبر شركات موثوقة وذات خبرة، لضمان الجودة والسلامة.



ولا تزال السلطات المحلية لم تصدر تعليقًا رسميًا حول الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في حين تتواصل الدعوات لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال في البنية التحتية وتقصير الجهات المعنية بالرقابة.