شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قيادي حوثي يظهر مع جاسوسة إسرائيلية في طهران"الباقي مشفّر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ما قيل إنها "جاسوسة إسرائيلية" تُدعى كاثرين بيريز، برفقة القيادي في جماعة الحوثي الحسن علي العماد، في أحد المراقد الشيعية بالعاصمة الإيرانية طهران، وسط تساؤلات متصاعدة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين وخلفيات الصورة.



وفي منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، قال الإعلامي اليمني رضوان الهمداني: "العميلة كاثرين بيريز، التي تمكنت من الإيقاع بأكثر من 100 من قيادات الحرس الثوري والسياسيين الإيرانيين عبر ما يُعرف بـ(زواج المتعة)، بدأت مهمتها الاستخباراتية من اليمن عام 2011، إبّان ما سُمّيت بثورة (الصدور العارية)".



وأضاف الهمداني أن بيريز تزوجت أحد اليمنيين كغطاء لتحركاتها، قبل أن تنتقل إلى إيران، حيث نفذت – بحسب وصفه – "واحدة من أعقد العمليات الاستخباراتية لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي".



وأرفق القيادي الحوثي علي العماد الصورة في منشور عبر حسابه، قائلًا: "الصورة للسيدة كاثرين بيريز، وخميني اليمن الحسن علي العماد في أحد المراقد الشيعية"، مختتمًا منشوره بعبارة غامضة: "والباقي مشفّر".



من جانبه، علق أحد الناشطين اليمنيين على الصورة قائلاً : "كنت أراها كثيرًا على قناة Press TV الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، حيث كانت تظهر كمحللة سياسية تهاجم التحالف العربي وتدافع عن إيران والحوثيين في المحافل الدولية".



وبحسب محللين، تسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على مدى اختراق إسرائيل للمؤسسات الإيرانية الحساسة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والدفاعية، من خلال تجنيد خلايا داخلية معارضة لنظام "ولاية الفقيه"، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة حتى من داخل إيران نفسها.