شكرا لقرائتكم خبر عن تحولات مرتقبة في الملف اليمني ومفاجآت.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة ، معمر الإرياني، أن المرحلة القادمة ستشهد حراكًا واسعًا وتحولات عميقة في الملف اليمني، مبشرًا بقرب نهاية المشروع الحوثي الإرهابي الذي وصفه بأنه دخيل على اليمن وهويته.



وقال الإرياني في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “الملف اليمني سيشهد حراكاً واسعاً، وتحولات عميقة، وهناك مفاجآت قادمة ستسر كل يمني عربي حر، وتعجل بنهاية هذا المشروع الحوثي الإرهابي الدخيل”.

وأضاف: “اليمن السعيد قادم… دولة لكل أبنائها، بلا تمييز، بلا استبداد، بلا كهنوت”.

