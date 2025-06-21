شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة ...تحركات عسكرية خطيرة للسفير الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي، علي محمد رضائي، العاصمة صنعاء قبل أيام، متوجهًا بشكل سري إلى محافظة الحديدة الساحلية، حيث لا يزال متواجدًا حتى اليوم، بحسب ما أفاد مصدر مطلع.

وكشف الصحفي اليمني فارس الحميري، نقلًا عن المصدر، أن رضائي عقد خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات في الحديدة مع قيادات من المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثيين، بالإضافة إلى مسؤولين من قوات البحرية والدفاع الساحلي في المحافظة.

وبحسب المعلومات، شارك في بعض تلك الاجتماعات اثنان من الخبراء الإيرانيين، إضافة إلى قيادات عسكرية حوثية قدمت من خارج المنطقة الخامسة، ما يشير إلى طابع تنسيقي عسكري رفيع لهذه اللقاءات.

ويُعد السفير الإيراني واحدًا من الأسماء المدرجة ضمن بنك الأهداف الإسرائيلية، إلى جانب عدد من الخبراء الإيرانيين المرتبطين بدعم الحوثيين، بالنظر إلى الدور العسكري الذي يلعبه في الملف اليمني.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية، قد أعلنت أواخر أغسطس 2024 وصول رضائي إلى صنعاء سفيرًا لطهران لدى المليشيات، خلفًا لحسن إيرلو الذي أعلنت إيران وفاته في ديسمبر 2021 وأفادت مصادر حينها أنه لقي مصرعه في محافظة مأرب اليمنية. ويُعرف عن رضائي إشرافه المباشر في وقت سابق على الدعم العسكري واللوجستي الذي يقدمه الحرس الثوري الإيراني للحوثيين قبل تعيينه رسميًا في المنصب.