شكرا لقرائتكم خبر عن في غارة واحدة.. كيف قتلت إسرائيل أبرز علماء إيران النوويين وهم نائمون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت القناة 12 العبرية عن تفاصيل صادمة لعملية استخباراتية إسرائيلية جريئة حملت الاسم الرمزي "عملية نارنيا"، نُفذت ليلة الخميس إلى الجمعة الموافق 13 يونيو الجاري، وأسفرت عن تصفية 9 من أصل 10 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين داخل غرف نومهم وهم نائمون.

ووفقاً للتقارير، استخدم في العملية سلاح خاص محظور النشر الإعلامي عنه، وتم قتل العلماء في توقيت متزامن، بهدف منع تسرب أي معلومة قد تُنذر الآخرين. وبعدها بساعات، تم تصفية العالم العاشر ضمن نفس الخطة المحكمة.

العملية لم تقتصر على الاغتيالات فقط، بل شملت كذلك ضربات دقيقة استهدفت برنامج إيران للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى منشأة نطنز النووية، ومواقع تابعة للقيادة العسكرية الإيرانية.

المثير أن العملية نفذت بصمت تام، والعلماء لم يستيقظوا أبدًا من نومهم… كانت رسالتها واضحة: إسرائيل تعرف من ومتى وأين تضرب.