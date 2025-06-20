شكرا لقرائتكم خبر عن اذا قصفت إيران مفاعل ديمونة الإسرائيلي.. مصر ستكون أكثر الخاسرين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر ستكون أكبر الخاسرين في حال تعرّض المفاعل الإسرائيلي النووي في ديمونا لهجوم إيراني.

وقال موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المهتم بالشؤون المصرية، إن المخاوف تتزايد في مصر بشأن التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران بمهاجمة المفاعلات النووية في كلا البلدين، وتأثيرها على القاهرة.



ونقل الموقع العبري عن خبراء طاقة مصريين خلال حديثهم لوسائل إعلام محلية مصرية قزلهم، إنه في حال هاجمت إسرائيل المفاعلات النووية في طهران، ستكون مصر محمية بفضل موقعها الجغرافي، ولن تتأثر بالتسرب الإشعاعي لبعد المسافة بينها وبين إيران، لكن في حال هاجمت إيران المفاعل النووي الإسرائيلي، ستتأثر البيئة المحيطة به بالكامل، وليس مصر فقط".



كما نقل الموقع العبري عن الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في تصريحات صحفية، قوله إن الآثار الإشعاعية لأي هجوم عسكري إيراني على المفاعل الإسرائيلي في ديمونة بمصر ستعتمد على اتجاه الرياح، موضحا أنه يمكن تخفيف مستويات الإشعاع قبل وصولها إلى الحدود المصرية.



ومنذ 13 يونيو، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات على عدة مناطق في إيران، مستهدفةً مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومنشآت نووية.



كما اغتالت تل أبيب العشرات من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 10 علماء نوويين.



وردًا على ذلك، أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مهددةً بالمزيد، في أول مواجهة مباشرة بين البلدين.