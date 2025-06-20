شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان في صنعاء تواجهان سطوًا حوثيًا مسلحًا على ما تبقى من أصولهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت شركتا "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت" تعرض ما تبقى من ممتلكاتهما وأثاثهما لمحاولة نهب وسرقة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، يرافقهم مسلحون ومنتسبون لما يُسمى بـ"النيابة الجزائية"، اقتحموا، يوم الخميس، مقر الشركتين في صنعاء، وقاموا بجرد المحتويات وتقدير عدد المركبات اللازمة لنقل الأجهزة والمعدات والأثاث إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت الشركتان أن ما جرى يمثل محاولة استحواذ قسرية على ممتلكاتهما، نُفذت خلال عطلة رسمية بهدف التحايل على حكم قضائي باتّ صادر عن محكمة جنوب غرب الأمانة، يقضي برفض دعوى إخلاء المقر.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تكشف النية المبيتة للاستيلاء على ممتلكات الشركتين بالقوة، في تحدٍّ سافر للأحكام القضائية النافذة وللقانون.

وأعربت الشركتان عن استنكارهما الشديد لما يتعرض له مقرهما من انتهاكات متكررة وخطيرة من قبل مليشيا الحوثي، مشيرتين إلى أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً للقوانين النافذة.

وطالب البيان بوقف فوري لكافة الإجراءات غير القانونية ضد الشركتين، واحترام الأحكام القضائية النهائية الرافضة لإخلاء المقر، ومنع أي جهة من تجاوز تلك الأحكام.

كما دعا البيان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات التي تطال الشركتين، ومحاسبة المتورطين فيها.

وفي نهاية مايو الماضي، أصدرت مليشيا الحوثي أوامر بسجن مدير شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت"، عدنان الحرازي، لمدة 15 عاماً، إضافة إلى مصادرة كافة أمواله وممتلكاته.

يُذكر أن إغلاق مليشيا الحوثي لشركة "برودجي سيستمز" أدى إلى تشريد أكثر من ألف أسرة من موظفي الشركة، بما في ذلك الموظفون الدائمون والمتعاقدون والباحثون والسائقون والعمال بالأجر اليومي، ممن فقدوا مصدر دخلهم الوحيد.