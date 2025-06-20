شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هجوم تخريبي على متجر "روبنز" في مأرب.. تحت ذريعة المقاطعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد صادم وغير مسبوق، تعرض متجر "روبنز" الشهير في محافظة مأرب لهجوم تخريبي عنيف ظهر اليوم الجمعة، أثناء أداء المواطنين لصلاة الجمعة، من قِبل أربعة أشخاص ملثمين.

بحسب شهود عيان لموقع منبرالأخبار، اقتحمت العصابة المحل وبدأت بتكسير الزجاج، والثلاجات، والشاشات، وتخريب كافة محتويات المتجر، بزعم أن المتجر "لا يلتزم بالمقاطعة".

هذا الاعتداء أثار استياءً واسعاً في الشارع المأربي، واعتبره المواطنون سابقة خطيرة تمس أمن المدينة وتسيء لسمعتها. وطالبوا مدير أمن مأرب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وملاحقة الجناة، مؤكدين أن ما جرى "لا يمثل مأرب وأخلاق أهلها".

ما حدث، بحسب مراقبين، يفتح الباب لتساؤلات كبيرة حول غياب الردع، ويشكل عاراً أمنياً يستوجب الوقوف أمامه بحزم.

