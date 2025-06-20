شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصاروخ الايراني الجديد الذي اثار قلق اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، أن إيران لجأت إلى استخدام صاروخ متطور يحمل عدة رؤوس حربية في الهجوم الذي استهدف منطقة غوش دان وسط إسرائيل، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية قولها إن الصاروخ الذي أُطلق من إيران يتكون من عدة صواريخ صغيرة تنفصل عند الانفجار، وتضرب أهدافًا متفرقة، وهو ما يفسر اتساع دائرة الدمار الناتج عن الهجوم.

في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء المرحلة الخامسة عشرة من عمليات "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل، مؤكدًا في بيان رسمي شنّ موجة جديدة من الهجمات المركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية ومنشآت صناعية في كل من حيفا وتل أبيب.

وأوضح البيان أن العملية شملت إطلاق أكثر من 100 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية استهدفت بالأساس أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ضمن تصعيد غير مسبوق في العمليات العسكرية بين الجانبين.

