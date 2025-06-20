شكرا لقرائتكم خبر عن من أمريكا ...تصريح لوزير سعودي يشعل المواقع ويفجر مفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحرب الإسرائيلية _ الإيرانية شغلت العالم، وغطت على كل الأحداث العالمية، ويبدوا ان شعوب العالم قد تحولت إلى وحوش كاسرة وانتزعت الرحمة من قلوبهم، فلم يعد مشهد الدمار والكوارث والاشلاء الجسدية وقطع الرؤوس وموت الأطفال والنساء والشيوخ، تؤثر عليهم أو تحرك مشاعرهم الإنسانية، بل على العكس، صارت دماء الأبرياء وهي تسيل في الشوارع، وأجساد الرجال والنساء وحتى صغار السن وهم يدفنون أحياء تحت الانقاض تصنع البهجة والسعادة في قلوب الكثيرون، ممن قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

لذلك دعونا نترك كل الحروب والويلات في شتى أرجاء المعمورة، ونتحدث عن الخطوة الشجاعة والغير متوقعة التي قام بها السعوديين في قلب أمريكا، وهي الخطوة التي أثارت ذهول العالم ودهشته، فالسعوديين ضربوا بعرض الحائط بتحذيرات أمير سعودي بارز واثبتوا له بطريقة واضحة ان تحذيراته لم تؤثر عليهم، وربما بعدما حدث في أمريكا يقوم هذا الأمير السعودي بالتراجع والاعتراف بأنه كان مخطيء وجانبه الصواب خاصة وأنه أمير عرف عنه الشجاعة ويرى ان التراجع وقول الحقيقة هو فضيلة وعمل شجاع.

فالأمير عبدالرحمن بن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال، عبر عن عدم التفاؤل بان يحقق فريق الهلال السعودي نتائج إيجابية في نهائيات كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو/ حزيران و13 يوليو/ تموز المقبلين، وكتب عبر حسابه في منصة إكس "جمهور الهلال وأنا أحدهم ينبغي أن يهيئوا أنفسهم لمشاركة نتائجها سيئة في كأس العالم القادم بعد شهر تقريبًا - ليت أنه بالإمكان أن لا يشارك الهلال في البطولة - خصوصًا في ظل الاقتراحات باللجوء لإعارات من أندية الصندوق لبطولة كأس العالم فقط". وأضاف"الهلال وفق الوضع الحالي بوضعه الفني والعناصري ان لم تحدث معجزة ويكون هناك تعاقدات جديدة على مستوى عالٍ مع مدرب متميز وتغيير ثلاث أجانب على الأقل وتقوية دكته المحلية الضعيفة ستكون مشاركة الهلال في كأس العالم كارثية وسيكون الهلال في الموسم القادم من أندية الوسط"، وتابع الأمير السعودي "للأسف كل المؤشرات - وفق الوضع الحالي -تؤدي الى هذا..وآمل أن يخيب ظني ولا أظنه سيخيب.

بهذه اللغة القاسية خاطب الأمير لاعبي وجماهير الهلال، لكن ما حدث كان غير متوقعا، وأثبت الهلال السعودي الذي يعد من أفضل الأندية الاسيويه، إنه فريق كبير واسعد جماهيره. وتمكن من مقارعة آفضل فريق في العالم واحراجه بعد ان ظهر بشكل افضل من فريق ريال مدريد، ولولا سوء الحظ لخرج الهلال فائزا بثلاثة اهداف على أقل تقدير، خاصة وانه تمكن من تسجيل هدف مبكر، لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

التعادل الايجابي الذي حققه الهلال السعودي خلال اول لقاء له، ومع فريق بحجم ريال مدريد في مدينة ميامي الأمريكية، ترك انطباع مذهل لدى الجماهير الأمريكية التي جاءت لتشجيع الريال، حيث عبروا عن دهشتهم واعجابهم بالأداء الذي قدمه لاعبوا الهلال، وقال العديد من الشباب الأمريكيين " لقد كنا نعتقد باننا سنشاهد ريال مدريد يقوم بحفلة أهداف، ويسجل الهدف تلو الأخر، لكن بعد مرور ربع ساعة تبين ان الفريق السعودي ليس سهل المنال، مشيرين إلى انه مع اقتراب المباراة. من نهايتها كان الجميع يخشون من وقوع الكارثة بحيث يسجل الفريق السعودي هدف قاتل، مؤكدين وأنهم تنفسوا الصعداء وشعروا بالارتياح حين أطلق الحكم صافرة النهاية لينتهى اللقاء بالتعادل.

هذه النتيجة المذهلة شكلت مفاجأة كبيرة، فلم يكن يتوقعها أشد السعوديين تفاؤلا، وتفاعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشال ميديا بفرحة غامرة مع

مع تصريحات وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي أشاد بالمستوى الكبير الذي قدّمه فريق الهلال ممثل الوطن أمام ريال مدريد، في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي انتهت بالتعادل 1-1.، وقال الفيصل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أداء رائع وظهور مشرف لممثل الوطن “الهلال” أمام “ريال مدريد” في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية 2025. مستوى يؤكد تميز الكرة السعودية... كل التوفيق في المباريات المقبلة».

يذكر ان حارس مرمى فريق الهلال ادخل الفرحة والسرور في قلب كل سعودي إذ تمكن من إنقاذ الهلال من الهزيمة، بعد ان تصدى بنجاح لرحلة جزاء في الوقت بدل الضائع مكنت الهلال من انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الملكي ريال مدريد الذي خيب امال جماهيره، بعد ان كانوا يتوقعون مبارة سهلة وفوز في متناول اليد.