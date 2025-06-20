شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ترأسه اجتماعا بالعاصمة المؤقتة عدن .. رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك يصدر هذه التوجيهات العاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الوزارات والجهات الحكومية بالبدء في تنفيذ المسح الميداني لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة، وفق التصميم المحسن للبرنامج الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بتمويل من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال ترأس دولة رئيس الوزراء، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، لمناقشة الترتيبات الجارية لإطلاق برنامج "مساندة" للدعم الاجتماعي، والذي يهدف الى تقديم تحويلات نقدية غير مشروطة للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا في جميع انحاء اليمن، وفق المعايير الجديدة.

وتداول الاجتماع المقترحات الكفيلة بتسريع تنفيذ المشروع الذي يستهدف 500 ألف اسرة يمنية، وآليات التنسيق القائمة مع اليونيسيف، بما في ذلك مراعاة المتغيرات جراء موجات النزوح بسبب حرب مليشيات الحوثي الإرهابية، ومراعاة نوعية ومناطق الاستهداف ضمن البرنامج الجديد.

وأكد رئيس الوزراء، على ابلاغ منظمة اليونيسيف بجاهزية الحكومة لبدء مشروع المسح .. مشدداً على ضرورة مراعاة توزيع المساعدات الأممية والدولية وفق الاحتياجات والتوزيع السكاني والتغيرات التي حدثت جراء موجات النزوح من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.