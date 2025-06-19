شكرا لقرائتكم خبر عن لمساندة إسرائيل ضد إيران...كشف السيناريو المتوقع عند تدخل أمريكا وبريطانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي عن السيناريو المتوقع بعد تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا لمساندة إسرائيل في حربها ضد إيران.

دور الولايات المتحدة

وقال الشليمي في مقطع فيديو إن الولايات المتحدة ستتدخل بشكل محدود وجزئي، من خلال مجهود جوي ودفاع جوي، موضحًا أن المجهود الجوي سيشمل استخدام طائرات شبحية لتنفيذ ضربات تستهدف مفاعل نطنز، ومفاعل فوردو، ومركز إنتاج الماء الثقيل.

الهدف الاستراتيجي

وأضاف أن هذه الضربات تأتي في ظل ضعف فاعلية الدفاعات الجوية الإيرانية، وفي ظل السيطرة الجوية الإسرائيلية على الأجواء، لافتًا إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذه العمليات هو تحييد القدرات النووية الإيرانية، والتي تتركز في تلك المواقع.

دور بريطانيا

وبيّن أن الولايات المتحدة لن تنفذ هذه العمليات بمفردها، بل ستشارك بريطانيا في هذه المهام، على أن ينتقل الدور الأمريكي لاحقًا إلى الدفاع الجوي، عبر التصدي للصواريخ المتجهة نحو إسرائيل باستخدام القطع البحرية المنتشرة، ومنها حاملتا طائرات، تحمل كل واحدة منهما 72 طائرة مقاتلة.

تحذير لطهران من توسيع رقعة الاشتباك

وأكد الشليمي أن التهديدات الإيرانية بتوسيع رقعة الاشتباك واستهداف القواعد الأمريكية في الخليج ليست واقعية، مشيرًا إلى أن طهران تدرك خطورة تلك الخطوة، كونها ستضع إيران في مواجهة أكثر من ألف طائرة مقاتلة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.