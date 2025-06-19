شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإستهداف هذه المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة القادمة وتحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن هذه الاماكن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، إلى جانب أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأمطار ستشمل محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، وغرب كل من صنعاء، عمران وصعدة. كما يُحتمل امتدادها إلى أجزاء من مرتفعات لحج، البيضاء، أبين، شبوة، وحضرموت.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، تتراوح سرعتها بين 30 و40 عقدة، مما قد يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي ما يخص درجات الحرارة، توقع المركز أن تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و44 درجة مئوية، بينما قد تصل الرطوبة في المناطق الساحلية إلى نسب عالية تتراوح بين 80% و90%، مع درجات حرارة تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.

وذكر المركز أن كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 14.6 ملم في محافظة إب، و4.4 ملم في المعافر بمحافظة تعز، و0.4 ملم في ريمة، فيما هطلت أمطار متفرقة خارج محطات الرصد في محافظات ذمار، حضرموت، لحج، والضالع.

وحذّر المركز المواطنين في المناطق الجبلية من العواصف الرعدية، ونبّه إلى ضرورة تجنب التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كما دعا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن إلى توخي الحيطة والحذر من اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

كما نصح المواطنين في الصحارى والمناطق الساحلية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، حفاظاً على صحتهم في ظل الأجواء الحارة المتوقعة.