شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...رجل يقتل زوجته بوحشية أثناء نومها في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أقدم رجل على قتل زوجته في صنعاء في ظل تزايد معدل الجريمة في البلاد.
وقالت مصادر محلية ان رجل اقدم على قتل زوجته، نجاة العنسي، بإطلاق رصاصة على رأسها أثناء نومها.
واضافت المصادر ان القاتل حاول التستر على الجريمة عبر ادعاء سقوط الضحية من الدرج، غير أن تقرير الطبيب الشرعي كشف زيف هذا الزعم، وأكد أن الوفاة كانت نتيجة إصابة نارية في الرأس.
ولم يعرف بعد تفاصيل إضافية حول دوافع الجريمة.
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