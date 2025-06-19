شكرا لقرائتكم خبر عن المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي إن البنوك التجلرية نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

وأكد المعبقي ان أغلب البنوك استكملت عملة النقل بشكل كلي، مبينا أن النقل شمل جميع العمليات، بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات”.

ولفت إلى بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا. منوها إلى أنه لولا إجازة عيد الأضحى لتم استكمالها.

وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوك، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.

وأستدرك: “هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء”.

وأوضح المعبقي أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، كاشفا أن طرف ثالث سيقدم تسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، مؤكدا ان ذلك تم بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.

جاء ذلك في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، الاربعاء 18 يونيو/حزيران 2025.