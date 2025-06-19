شكرا لقرائتكم خبر عن حذاري من هذه العادات...طبيبة مصرية تكشف عن مسببات سرعة القذف "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الدكتورة هبة قطب، استشارية الصحة الجنسية، من بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تكون سببًا رئيسيًا في معاناة بعض الرجال من مشكلة سرعة القذف، مشيرة إلى أن هذه العادات تؤثر سلبًا على القدرة على التحكم في توقيت القذف أثناء العلاقة الزوجية.

وأوضحت قطب، في فيديوجرافيك نشره موقع "الكونسلتو"، أن سرعة القذف ليست دائمًا ناتجة عن أسباب عضوية أو نفسية فقط، بل قد تكون مرتبطة أيضًا بعادات سلوكية وممارسات غير صحية يكررها الرجال في حياتهم اليومية دون وعي بتأثيرها.

ودعت استشارية الصحة الجنسية إلى ضرورة مراجعة نمط الحياة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، مؤكدة أن تعديل بعض العادات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الجنسي وزيادة القدرة على التحكم.