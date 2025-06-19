شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الرويشان يصدر اعلانا مزلزلا (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ وزير الثقافة والسياحة، سابقا، وعضو مجلس الشورى، السياسي والاديب المشهور، خالد عبدالله الرويشان، الجميع، بإعلان احدث ما يشبه الزلزال في اوساط السياسيين والاعلاميين والادباء والفنانين اليمنيين في الداخل والخارج، لتضمنه انتقادا لاذعا للشرعية اليمنية ودعوته اليمنيين، رغم الاختلاف والخلاف مع ايران، الى الوقوف بصفها ضد الكيان الاسرائيلي.

جاء هذا في اعلان نشره خالد الرويشان على حائطه الرسمي بمنصة "فيس بوك" والمتابع من نحو 700 الف، قال فيه: "اليوم تندلع حربٌ تاريخية لا سابقة لها بين إيران والكيان الغاصب. قال المتنطعون الجدد اللهم أهلِك الظالمين بالظالمين!". وأردف: "هؤلاء لم يقرأوا التاريخ ولا عرفوا الجغرافيا أو حتى تأملوا الخريطة!".

مضيفا في معاتبة من يؤيدون قصف الكيان لايران: "لا نظرة إستراتيجية ولا تاريخية ولا فهم. النّتِن يعلن نواياه وأسماء أعدائه وفق استراتيجية يعمل على تنفيذها، يضرب إيران ويتوعد باكستان ويهدد تركيا بعد أن حطم العرب ومزقهم!. النّتِن يعتبر كل دولة إسلامية عدواً. الكيان درس التاريخ والجغرافيا. يعرف أن نهايته إذا لم تكن على يد العرب فهي على يد كتلة المليار مسلم في آسيا!".

وتابع خالد الرويشان قائلا: "نختلف مع إيران لكننا لا نساوي بينها والكيان وخصوصاً وهي تقاتله بضراوة. عدو عدوي صديقي، بديهية منطقية وسياسية. لإيران أخطاء فادحة لكن عصرائيل أفدح بكثير. تذكروا فقط ما فعله الكيان في غzة ولبنان وسوريا خلال أسابيع، تذكروا يا مَن لا ترون أبعد من أقدامكم أن النّتِن قال بصراحة أنه سيضرب باكستان بعد إيران وتركيا بعد باكستان!".

مستحضرا تجارب تاريخية شارفت فيها الامة الاسلامية على الهلاك، وقال: "التاريخ والجغرافيا هما الغالبان في النهاية، تنسون أنّ عصرائيل منذ نشأتها خارج تاريخ المنطقة وجغرافيتها. إنها مثل هبوط ثكنة عسكرية بالبرشوت!. لا تاريخ لها ولا جغرافيا ولا جذور، أمّا شعوب المنطقة فمتناغمة مع تاريخها وجغرافيتها، وحتى تناقضاتها المحزنة نابتةٌ من مسام تربتها وجسد ثقافتها وسخافة حكامها في معظم الأوقات!".

مخاطبا المحتفين بحرب الكيان الاسرائيلي على ايران: "تذكّروا أن الذي قهر الصليبيين وحرر القدس كان صلاح الدين الأيوبي الكردي والذي رد زحف المغول وهزمهم بعد اجتياحهم للعراق والشام كان سيف الدين قطز قائد مماليك مصر. بين تركيا وإيران وآسيا الإسلامية يتوزع معظم تاريخك منذ مئات السنين. الحوثي مشكلتك أنت بالدرجة الأولى منذ ألف سنة وقبل أن تتشيع إيران!".

وتابع خالد الرويشان مخاطبا الشرعية والمؤيدين لموقفها من حرب ايران والكيان الاسرائيلي: "الحوثي اليوم في معظمه من صناعتك أنت وتشجيع التحالف الزائف الخائن الذي يريد تقسيم اليمن كراهيةً لليمن الكبير الواحد وتثبيتاً للحوثي! .. قاتِل الحوثي قتال الرجال بدلا عن وقوفك واصطفافك الغبي مع عصرائيل العدو الأكبر لك كوجود!. كيف وضعت نفسك هنا؟ هذه نهاية محزنة وحمقاء".

مختتما اعلانه المثير للجدل الذي حاز تفاعل عشرات الآلاف، وشهد لأول مرة انقسام جمهوره الواسع داخل اليمن وخارجه، الى نصفين لأول مرة، مؤيد ومعارض، بقوله: "إيران تقاتل الكيان بضراوة في حرب وجود أكون أو لا أكون كما قال النّتِن! وباكستان تعد نفسها وتهدد بالقنبلة النووية، وتركيا تتلمس الزناد متحفزةً جاهزة!. وأنت حيث أنت! تدعو كالعجائز: أهلِكْ الظالمين بالظالمين!".



جاء اعلان خالد الرويشان بالتوازي، مع احراج مستشار رئاسي بارز، الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبر اعلان جريء ومثير للجدل بين اوساط السياسيين اليمنيين، بشأن القصف الاسرائيلي المتواصل على ايران وقطاع غزة، ولبنان، واليمن، متجاوز الموقف الرسمي للشرعية وامتناعها عن ادانة الكيان الاسرائيلي.