شكرا لقرائتكم خبر عن اكبر هجوم ايراني على "اسرائيل" (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو، تأكيد جيش الاحتلال، تنفيذ ايران "اكبر هجوم بالصواريخ والمسيرات" على الكيان حتى الان، وسقوط صواريخ في 7 مواقع مختلفة واصابة مبان ومرافق عدة في شمال ووسط وجنوب فلسطين المحتلة، محدثة انفجارات عنيفة جدا، ودمارا واسعا، واصابات مباشرة بين اوساط المستوطنين.

أكدت هذا وسائل الاعلام الاسرائيلية، وقالت "القناة 12" في خبر عاجل: "سقوط صواريخ إيرانية في 7 أماكن مختلفة بإسرائيل وفق بلاغات أولية". موضحة أن "3 منها في غوش دان وواحد في الجنوب". وأكدت "تضرر عدد من المباني في رامات غان بتل أبيب بينها مبنى البورصة، جراء إطلاق صواريخ من إيران".

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم: إنه تم رصد "25 عملية إطلاق صواريخ على الأقل من إيران". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن "الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل كان مزدوجا بالصواريخ والمسيرات". وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "إصابة عدة مبان في تل أبيب جراء إطلاق صواريخ من إيران".

ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية، مشاهد فيديو توثق "لحظة وصول صواريخ إيرانية إلى سماء تل أبيب والقدس". كما بثت مشاهد فيديو اخرى توثق "معركة جوية فشلت خلالها دفاعات الاحتلال الجوية من التصدي للصواريخ إيران التي أصبت عدة أهداف بمواقع متفرقة". ومشاهد فيديو "اندلاع الحرائق في عدد من المباني".

يأتي هذا بعدما رد المرشد الاعلى للثورة الايرانية، علي خامنئي، على تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بتدخل امريكي، ودعوته الشعب الايراني الى الاستسلام". بقوله في رسالة بثها التلفزيون الايراني: "العقلاء الذين يعرفون إيران والشعب الإيراني وتاريخه لن يخاطبوا هذا الشعب أبدًا بلهجة تهديد، لأن الشعب الإيراني لا يستسلم".

مضيفا: "أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات غير مقبولة بدعوته الشعب الإيراني علنا إلى الاستسلام، لكننا نقول لهم: إذا كنتم ستهددون، فهددوا من يخشى التهديدات". وشدد أن بلاده ستقف بحزم ضد أي سلام يُفرض عليها مثلما تقف بحزم ضد حرب مفروضة عليها، مضيفًا: "هذا الشعب لن يستسلم في مواجهة الإملاءات".

واعتبر خامنئي أن "تدخل الأمريكيين في الهجمات ضد إيران دليل على ضعف النظام الصهيوني وعجزه". وخاطب ترامب: "على الأمريكيين أن يدركوا أن أي تدخل عسكري سيُلحق أضرارًا لا يمكن تلافيها". في اشارة إلى ما سبق ان لوحت به طهران باستهداف القواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية الامريكية في المنطقة.

إلى ذلك، تتواصل منذ ليل الجمعة، الهجمات المتبادلة بين ايران والكيان الاسرائيلي، ودوي انفجارات هائلة، واندلاع حرائق واسعة، وانهيار مبان ومقرات، في الكيان الاسرائيلي، بصواريخ وطائرات مسيرة ايرانية، يتوالى اطلاقها على الكيان وقواعده العسكرية ومقرات حكومته بما فيها مقرات الاجهزة العسكرية والامنية والبحثية.