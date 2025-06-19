شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تقصف مدينة تعز بصاروخ بالستي "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة تعز،مساء امس ، هزة انفجار عنيفة لُقيت بقلق بالغ من قبل المواطنين في مختلف أرجاء المدينة. وبحسب المصادر المحلية، فإن الانفجار نتج عن إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صاروخًا باليستيًا من مناطق سيطرتها في مديرية الحوبان، جنوب شرق المحافظة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الصاروخ سقط في أحد الأحياء السكنية، ما أسفر عن تدمير عدد من المباني وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنازل والممتلكات، دون الإعلان حتى اللحظة عن وجود إصابات بشرية.

وهرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وانتشال ما تبقى من حطام تحت الأنقاض.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تنفذها المليشيا الحوثية على الأحياء السكنية في تعز، في ظل تصعيد مستمر يهدد الأمن والاستقرار ويعرقل جهود تحقيق السلام في اليمن.

من جانبها، أدانت مصادر رسمية ومسؤولون محليون هذا العمل العدواني، مشيرين إلى أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستهدافًا متعمدًا للمدنيين.

ودعا ناشطون ومنظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة طبيعة الصاروخ المستخدم ومدى الدمار الذي خلفه، فيما تستمر مليشيا الحوثي في استخدام الأسلحة الثقيلة والمتطورة في استهداف المناطق الآهلة بالسكان، في تحدٍ واضح لكافة المواثيق والأعراف الدولية.