شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الاممي يعلن 3 خطوات عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ثلاث خطوات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.

صدر هذا في تصريح للمبعوث الأممي دعا فيه الأطراف إلى العمل معه لمعالجة التدهور الاقتصادي الذي يعانيه المواطنون.

وقال غروندبرغ: "لا يزال المواطنون اليمنيون يتحملون تداعيات التدهور الاقتصادي. ويمكن، بل ينبغي، بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني".

مضيفاً: "ما زالت الاحتجاجات التي تقودها النساء مستمرة للمطالبة بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية والمساءلة. ما الذي يمكن فعله لتخفيف معاناتهم الإنسانية والاقتصادية؟".

وتابع: "يتعين على الأطراف التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية، والسماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد".



