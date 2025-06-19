شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوجه إهانة لبوتين بسبب إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إهانة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية موقفه من الحرب بين إسرائيل وإيران،

صدر هذا في حديث لترامب مع الصحفيين، سخر فيه من طلب بوتين التوسط لايقاف الحرب بين إسرائيل وإيران، داعياً إياه إلى التركيز على انهاء حربه مع أوكرانيا.

وقال ترامب: "مايحدث بين روسيا وأوكرانيا غبي للغاية، لم يكن ليحدث لو كنت أنا الرئيس، وبوتين لم يكن ليفعلها، لقد تحدثت إليه بالأمس".

مضيفاً: "لقد عرض بالفعل المساعدة في التوسط بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، فقلت له قدم لي معروفاً بأن تتوسط وتهتم بشؤونك أولاً".

وتابع: "قلت له دعنا نبدأ بالتوسط في روسيا أولاً.. حسناً فلاديمير دعنا نسوي أمور روسيا أولاً.. ويمكنك القلق بشأن أحداث الشرق الأوسط لاحقاً".

يأتي هذا بعد أن رد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، على دعوة ترامب له بإعلان إستسلاماً غير مشروط، قائلاً: "إيران لن تقبل أن يُفرض عليها سلام أو حرب..عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم وأن أي هجوم أميركي سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".

ووجهت إسرائيل، ضربات موجعة جديدة لإيران تمثلت في قتل مجموعة من القيادات العسكرية، بعد تصفيتها قادة بارزين، على خلفية تمسك طهران ببرنامجها النووي ودعم ما يسمى "محور المقاومة".

من جانبها، اطلقت ايران ما سمتها عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الاسرائيلية، واطلقت على مدى الأيام الماضية، مئات الصواريخ والطائرات المسيرة، نحو تل ابيب وقواعد الجيش الاسرائيلي، محدثة دمارا في المباني وموقعة 24 قتيلا ونحو 600 مصاب.



