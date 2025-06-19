شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر الجاري...ليلى عبد اللطيف تتوقع كارثة تضرب السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت خبيرة التنبؤات اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلاً واسعاً واهتماماً ملحوظاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها توقعات جديدة عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب".

وفي تفاصيل توقعاتها، حذّرت عبد اللطيف مما وصفته بـ"كارثة مناخية" قد تضرب المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو الجاري، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد موجة حرارة غير مسبوقة تضرب عدة مناطق رئيسية.

وذكرت أن مدناً مثل المدينة المنورة، الرياض، مكة المكرمة، العلا، الأحساء، شرورة وجدة ستكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الموجة التي وصفتها بأنها "من الأعنف" خلال السنوات الأخيرة.

وتوقعت عبد اللطيف استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي حتى نهاية الشهر، مما قد يتسبب – بحسب تقديرها – في اضطرابات بالحياة اليومية، إلى جانب زيادة الضغط على شبكات الكهرباء وخدمات المياه.

يُذكر أن توقعات ليلى عبد اللطيف تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، حيث اشتهرت بإطلاق تنبؤات حول أحداث سياسية واجتماعية وظواهر طبيعية، بعضها أثار تفاعلاً كبيراً سواء تحقق أو بقي في إطار الاحتمالات.