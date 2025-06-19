شكرا لقرائتكم خبر عن خلفا لعبد الجبار هائل.. مجموعة هائل سعيد أنعم تعين رئيسا جديدا لمجلس إدارتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في اليمن والمنطقة، عن تعيين الأستاذ درهم عبده سعيد أنعم رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، خلفًا للحاج عبدالجبار هائل سعيد أنعم، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس ممثلي الملاك.

ويُعد الأستاذ درهم أحد أبرز القيادات الإدارية والاقتصادية داخل المجموعة، حيث يمتلك سجلًا حافلًا بالخبرة والنجاحات في العمل المؤسسي، وأسهم خلال العقود الماضية في تطوير أداء المجموعة وتعزيز استقرارها ونموها المستدام.

ويأتي هذا التعيين ضمن إطار عملية تنظيمية داخلية تهدف إلى تعزيز القيادة الإدارية وتحديث الهيكل الإداري بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية، ويعزز من استمرار الدور الريادي للمجموعة في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع اليمني